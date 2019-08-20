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Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

20.08.2019 18:43 Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki ilçesi Manayıt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 40 AS 654 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 07 AAF 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, otomobilde sıkışan yaralılar Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Akseki itfaiye birimlerine ait kurtarıcılar tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. 112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Akseki ve Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. - ANTALYA

Antalya, Akseki, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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