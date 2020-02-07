Haberler » Güncel » Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haber

Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir veteriner hekim hayatını kaybetti.

07.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:44Antalya'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
'nın ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir veteriner hekim hayatını kaybetti.
Ömer Bülent Başdemir (42) idaresindeki Tokat Seyahat'e ait 60 TS 075 plakalı yolcu otobüsü, Yukarıkocayatak Kavşağı'nda Mehmet Ali Yıldız'ın (47) kullandığı 07 AZN 81 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası veteriner hekim Yıldız'ın cenazesi, morga götürüldü.
Otobüsün sürücüsü Başdemir gözaltına alındı, yolcular başka araçla yollarına devam etti.

Ali Yıldız, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 20:50:37