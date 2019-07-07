07.07.2019 11:45
Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya

Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobil ile Mevlüt Yakışan yönetimindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Karaöz mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Çetin ile otomobilde bulunan Mehmet Sevli hayatını kaybetti, otobüs şoförü Yakışan ile yolcular Kadriye Tetik ve Recep Sel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Antalya, Aksu, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:43   Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
12:42   İSTANBUL- SANCAKTEPE'DE REFÜJÜ AŞIP TAKLALAR ATAN ARAÇ KAMERADA
12:40   15 tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi
12:40   YPG'nin SDG oyunu devam ediyor
12:40   GÜNCELLEME - Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü
12:39   IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge vurgusu
12:38   Güneydoğu'da binlerce çocuk "güven"le yüzme öğreniyor