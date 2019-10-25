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Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı

Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarını (YÖREX), ilk 2 günde 80 bin kişi ziyaret etti.

25.10.2019 15:38Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı
Antalya Ticaret Borsasınca (ATB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarını (YÖREX), ilk 2 günde 80 bin kişi ziyaret etti.
ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı ile 647 kurum ve firmanın katıldığı 10. Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. ATB'nin "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla düzenlenlediği fuarda, 81 kentin yöresel ürünleri sergileniyor.
ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX'de, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 467 katılımcıyla yüzlerce yöresel ürünün sergilendiğini belirterek, "Fuarda 2 günde 80 bin kişi ağırlandı, 5 günde 250 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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