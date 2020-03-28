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Antalya'da yüklü miktarda sahte maske ve kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da yüklü miktarda sahte maske ve kaçak akaryakıt ele geçirildi 42 bin 620 adet sağlıksız maske, 45 bin 700 metre maske yapımında kullanılan kumaş ele geçirildi Antalya'da polisin yaptığı iki ayrı operasyonda çok sayıda izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske ile dezenfektan ve...

28.03.2020 00:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:54
Antalya 'da yüklü miktarda sahte maske ve kaçak akaryakıt ele geçirildi
42 bin 620 adet sağlıksız maske, 45 bin 700 metre maske yapımında kullanılan kumaş ele geçirildi
ANTALYA - Antalya'da polisin yaptığı iki ayrı operasyonda çok sayıda izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske ile dezenfektan ve 6 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından korona virüs (Covid-19) salgını tedbirlerine karşılık kullanılan tıbbi maske, dezenfektan gibi ürünleri merdiven altı tabir edilen yerlerde tamamen sağlıksız şekilde üreterek piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon yapıldı. Son bir hafta içinde 6 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramalarda 42 bin 620 adet izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske, 45 bin 700 metre maske yapımında kullanılmak üzere olan kumaş, 13 adet maske imalatında kullanılan dikim ve kesim makineleri, 500 litre sağlıksız koşullarda imal edilen dezenfektan, 372 litre antibakteriyel solüsyon jel, 419 adet cinsel içerikli ürün (Macun) ile 11 litre sahte yapılmış şişelenmeye hazır vaziyette içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 10 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden "TCK-186" ve "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.
6 bin 900 litre kaçak akaryakıt
Yine Antalya'da kaçak akaryakıtı piyasaya sürmeye çalışan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda ise 6 bin 900 litre kaçak akaryakıt ile 21 adet kaçak akaryakıtların bulunduğu plastik tank ele geçirildi. Şüpheliler tarafından kaçak akaryakıtın sevkinde kullanılan 2 araca da el konuldu. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden "5607 Sayılı Kanun'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. Antalya’da yüklü miktarda sahte maske ve kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

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Antalya'da yüklü miktarda sahte maske ve kaçak akaryakıt ele geçirildi

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