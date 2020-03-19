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Antalya'da yükümlüler, okullarda dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

19.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:00
Antalya'da yükümlüler, okullarda dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı
Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama göre, koronavirüse karşı Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yükümlüler, 16 Mart'ta kapatılan okullarda dezenfeksiyon çalışmalarına katıldı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün denetim ve takibindeki 14 yükümlü, kent merkezindeki 8 okulda kapsamlı temizliğe ve dezenfeksiyona başladı.
Yükümlüler ilerleyen süreçte adliye, denetimli serbestlik müdürlüğü ve birçok okulda dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam edecek.
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Kaynak: AA

Etiketler : Başsavcı, Antalya, Güncel

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