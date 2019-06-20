20.06.2019 12:56
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Antalya'da yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

Antalya

Antalya'da, Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkan kişi, yüzmek için girdiği suda boğuldu.

Antalya'da,ManavgatIrmağı'nda tekne turuna çıkan kişi, yüzmek için girdiği suda boğuldu.
Gaziantep'ten ziyaretine gelen annesi ve kardeşleriyle Manavgat Irmağı'nda tekne turuna çıkanHasan Kaya(35), ırmak ile denizin birleştiği, "Boğaz mevkisi" olarak adlandırılan bölgede yüzmek için suya atladı.
Kaya'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarmadan dalgıç ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Kaya'nın cesedi, suya atladığı yerden yaklaşık 20 metre uzakta bulundu.
Kıyıya çıkarılan cenaze, AntalyaAdli TıpKurumuna gönderildi.
Öte yandan, Kaya'nın yakınları fenalık geçirdi.
Kaynak: AA
Hasan Kaya,Gaziantep,Manavgat,Antalya,Güncel

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