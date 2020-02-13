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Antalya'da zabıtadan örnek davranış

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin sokakta soğuktan üşüyen bir köpeğin üzerini battaniye ile örtmesi büyük beğeni topladı.

13.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:33Antalya'da zabıtadan örnek davranış
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin sokakta soğuktan üşüyen bir köpeğin üzerini battaniye ile örtmesi büyük beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, dün görev sahaları içinde yer alan Kapalı Yol'da (Kazım Özal Caddesi) bir iş yeri önünde soğuktan üşüyen sokak köpeği gördü. Köpeğin ıslak şekilde üşümesine dayanamayan zabıta ekipleri, yakındaki bir mağazadan polar battaniye aldı. Ekipler üşüyen köpeğin altına ve üzerine birer battaniye serdi. Zabıtanın bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar zabıtanın hayvan sevgisini anbean cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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