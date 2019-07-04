04.07.2019 11:19
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Antalya'da zehirlenme

Antalya

Antalya'da zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Antalya'da zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi'nde küçükbaş hayvanları telef olan İsmet (48) ve Hacer Boz çifti (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastaneye başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesinde dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Mahalle muhtarı Hasan Akdeniz, olayın ardından yetkililerin ölen hayvanlardan örnek aldığını söyledi.
Yaban domuzlarıyla mücadele için bölgeye zehirli ilaçlar atıldığını belirten Akdeniz, zehirlenmenin bu ilaçlardan kaynaklandığının tahmin edildiğini anlattı.
Kaynak: AA
Recep Durdu, Mustafa Öz, Manavgat, Antalya, Güncel

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