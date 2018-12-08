Antalya Dağlarda Kar Plajda Deniz Keyfi

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde sıcak hava etkisini gösterince turistler aralık ayında denize girdi. Toros Dağlarının zirveleri karla kaplanırken, turistler sahilde deniz keyfi yaptı.
Manavgat'ta bir süredir etkili olan yağmurlu ve bulutlu havanın yerini güneşe bırakmasıyla ilçede çeşitli otellerde tatil yapan yabancı turistler sahile akın etti. Turistlerden bazıları aralık ayında denize girmenin keyfini yaşarken, bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.
Plajda güneşlenen turistlerin bir kısmı otellerin animasyon ekipleri tarafından kurgulanan çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçirirken, bir kısmı da yürüyüş yapmayı ve kitap okumayı tercih etti.
Turistler denize girerken ve plajda güneşlenirken, Toros Dağlarının zirvelerinde biriken kar ilginç görüntü oluşturdu.
Manavgat,Antalya
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:32