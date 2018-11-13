Antalya'daki Cinayet

13 Kasım 2018 Salı 14:13



13 Kasım 2018 Salı 14:13

Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.Gözaltındaki C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Emniyetteki ilk ifadesinde pişman olduğunu belirten zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.Bu arada, zanlının, olayın ardından silahla evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.Barış Mahallesi 2901 Sokak'taki apartman dairesinden dün silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Evde ağır yaralı bulunan İlkay Polat Sağır (32) müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan ev sahibi C.G, Burdur sınırında gözaltına alınmıştı.