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Antalya'daki cinayet

Antalya'da yaşadığı ailevi problemlerden sorumlu tuttuğu komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı.

07.10.2019 17:32Antalya'daki cinayet
Antalya'da yaşadığı ailevi problemlerden sorumlu tuttuğu komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 3546. Sokak'ta karşılaştığı Bayram Kır'ı silahla vurarak öldürdükten sonra gözaltına alınan Celil D'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Olay
Antalya'da dün akşam meydana gelen olayda, Celil D, eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Bayram Kır'ı Sütçüler Mahallesindeki komşusunun oturduğu apartmanın önünde silahla vurarak öldürdükten sonra polis ekiplerinin şüpheliye ait evde yaptığı aramada suç aleti silahla birlikte yakalanmıştı.
Celil D.'nin gözaltına alınması sırasında engelli oldukları öğrenilen şüphelinin iki çocuğunun da balkonda bekledikleri görülmüştü. Bayram Kır ve Celil D'nin yaklaşık 8 yıldır aynı mahallede komşu oldukları, Celil D'nin eşinin bir süre önce evi terk ettiği öğrenilmişti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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