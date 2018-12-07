Antalya'daki "Cinsel İstismar" Davası

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 62 yaşındaki sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Manavgat 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, mağdur çocuğun babası ve avukatlar katıldı. Alanya
Cezaevi'nde tutuklu bulunan B.D. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
Müştekinin avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.
Manavgat,Antalya
07 Aralık 2018 Cuma 17:50