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Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı seralarda su baskını meydana geldi.

13.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:02Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı seralarda su baskını meydana geldi.
Bölgede öğle saatlerinde görülen dolunun ardından sağanak etkili oldu. ve Ova mahallelerinde bazı seraların naylonları doludan yırtıldı, bazı seralarda ise su baskını yaşandı.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarın hemen ardından bölgede inceleme yaptıklarını söyledi.
Belediyeye ait kepçe ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma yapıldığını belirten Ulutaş, "Ova Mahallesi'ndeki göle yakın parsellerde su baskını olmuş. Ani ve şiddetli yağış nedeniyle gölün su seviyesi yükselmiş, kenarında taşkına neden olmuş. Seralarda da hasar oluşmuş, yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.
Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer de Ova ve Kınık mahallelerinde su baskını olan bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

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