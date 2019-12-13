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Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

Meteoroloji'den Türkiye'de ilk kez kırmızı kodlu alarm verilen Antalya'ya beklenen yağış 2 gün sonra geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur sağanağa döndü, bazı seraları su bastı. Üreticiler seralardaki suyu boşaltmak için çaba harcarken, Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

13.12.2019 20:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:06

'nın Kaş ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bazı seralarda su baskını meydana geldi. Bölgede öğle saatlerinde görülen dolunun ardından sağanak etkili oldu. Kınık ve Ova mahallelerinde bazı seraların naylonları doludan yırtıldı, bazı seralarda ise su baskını yaşandı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbarın hemen ardından bölgede inceleme yaptıklarını söyledi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK"

Belediyeye ait kepçe ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma yapıldığını belirten Ulutaş, "Ova Mahallesi'ndeki göle yakın parsellerde su baskını olmuş. Ani ve şiddetli yağış nedeniyle gölün su seviyesi yükselmiş, kenarında taşkına neden olmuş. Seralarda da hasar oluşmuş, yarın hasar tespit çalışmalarına başlanacak." dedi.

Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer de Ova ve Kınık mahallelerinde su baskını olan bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

2 dönüm serasına komple su girdiğini söyleyen üretici Osman Güzeloğlu, öğleden buyana bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sebebiyle henüz kızarmakta olan 2 dönümde ekili domatesin zarar gördüğünü söyledi.

KIRMIZI KOD UYARISI VERİLMİŞTİ

Antalya'da meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı verilmiş ve metrekareye 100- 250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği kaydedilmişti. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olduğu kriz masası kurmuştu.

Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı

su baskını, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA


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