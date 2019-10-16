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Antalya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

16.10.2019 18:34Antalya'daki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Zanlıların saklandıkları hücre evlerinde ise 9 bin 395 avro, 5 sahte kimlik, 2 otobüs bileti, 1 pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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