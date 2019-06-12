Antalya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Antalya
'da FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
öğretim üyesi, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Nihat
Kanbur, yakınları, öğrenciler ve avukatları katıldı.
Karar öncesi söz verilen Kanbur, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim masumiyetimi koruyacak tek makam sizsiniz. Masumiyetin korunmasını talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti sanığa, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince 14 Nisan'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Nihat Kanbur, YÖK tarafından meslekten ihraç edilmişti.
Kaynak: AA
Antalya
, Güncel