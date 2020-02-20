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Antalya'daki işportacı cinayeti davası sanıklarına müebbet hapis istemi

Antalya'da semt pazarında çorap satan işportacının öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:38Antalya'daki işportacı cinayeti davası sanıklarına müebbet hapis istemi
'da semt pazarında çorap satan işportacının öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Bahattin Madak ve Ömer Vesek ile tutuksuz sanık Figen Madak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada açıklanan mütalaada, 3 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kepez ilçesinde, Düdenbaşı Mahallesi'nde 31 Ekim 2018'de, pazarda çorap satarak geçimini sağlayan Mehmet Hür silahla öldürülmüş, gözaltına alınan Bahattin Madak, Ömer Vesek tutuklanmış, Figen Madak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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