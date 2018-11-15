Antalya'daki Orman Yangını

15 Kasım 2018 Perşembe 13:33



15 Kasım 2018 Perşembe 13:33

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arazi ve ormanlık alanda çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 hektarlık zeytinlik ve tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.Manavgat ilçesi Aksaz Mahallesi'ndeki zeytinlik, tarla ve ormanlık alanda dün çıkan ve söndürülen yangın bölgesinde su tankerleriyle tedbir amaçlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.İlçe Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındığını söyledi.Yangına, orman işletmeye ait 20 arazöz, itfaiye ekipleri, kepçe ve su tankerleriyle müdahale edildiğini belirten Çalış, "Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektarlık zeytinlik ve tarım arazisi zarar gördü." dedi.