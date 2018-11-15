Antalya'daki Orman Yangını

15 Kasım 2018 Perşembe 13:36



15 Kasım 2018 Perşembe 13:36

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 8,5 hektarlık tarım ve makilik alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evlere kadar geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangının evlere ulaşması önlendi. Yangında can kaybı olmazken, yaklaşık 8,5 hektarlık tarım ve makilik alan zarar gördü. Yangının özellikle zeytin bahçelerinde verdiği zarar gün ışıyınca ortaya çıktı.Orman İşletmesine ait arazözler, gece boyunca yaptığı soğutma çalışmasını sabah saatlerinde de sürdürürken, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.Yerleşim yerlerinin yakınına kadar gelen yangından mahalle içerisinde bulunan bir samanlık ile bir depo zarar gördü. Vatandaşların erken fark etmesi sayesinde hem depo hem de samanlık itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. - ANTALYA