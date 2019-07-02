02.07.2019 20:15
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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı 7 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördüANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
7 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Oymapınar Mahallesi'nde üç ayrı noktadan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede yayıldı. Kızılçam ormanlarının bulunduğu ormanlık alanda yükselen alevlere ilk müdahale çevredeki köylüler tarafından yapıldı. Su bidonları ve ağaç dallarıyla alevlere müdahale eden ve dumandan etkilenen bir kadına 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yaklaşık 7 dönüm kızılçam ormanı üzerinde etkili olan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazöz ve 6 helikopter müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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