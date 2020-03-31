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Antalya'daki pazarlarda tek/çift numara tezgah uygulamasına pazarcı esnafından destek

Antalya'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19)tedbirleri kapsamında, pazarcı esnafı bir hafta tek, bir hafta çift tezgah numarasına göre tezgah açabilicek. Karar pazarcı esnafı tarafından da olumlu karşılandı.

31.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:47
Antalya'daki pazarlarda tek/çift numara tezgah uygulamasına pazarcı esnafından destek
Antalya 'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19)tedbirleri kapsamında, pazarcı esnafı bir hafta tek, bir hafta çift tezgah numarasına göre tezgah açabilicek. Karar pazarcı esnafı tarafından da olumlu karşılandı.

Antalya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, pazarlarda kalabalığı önlemek için pazarcıları yarıya indirecek bir uygulamaya geçti. Kent genelindeki tüm açık ve kapalı pazar yerlerinde kişisel temasın en aza indirilebilmesi amacıyla, 1 hafta tezgah numarası çift, 1 hafta tek rakamla biten esnaf tezgah açabilecek. Soğuksu pazarında tezgah açan pazarcı esnası, salgının önlenmesi kapsamında alınan tedbiri olumlu karşıladı.

"Yeter ki bu illetten kurtulalım"

20 yıldır pazarcılık Mehmet Erhan Karakaş, alınan tedbirleri önemli bulduğunun altını çizerek, " Hayırlısı neyse o olsun. Yeter ki şu illetten kurtulalım. İyisi neyse o olsun. Gerekirse pazara bile çıkmayız. Elimizden gelen ne varsa yaparız. İşlerimiz zaten düşük ama sağlık daha önemli. Fiyatlarımız hep aynı kaldı. Bu alınan kararı olumlu karşılıyorum. Çıkmayın derlerse biz çıkmayız. Bizim için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.

"Ne kadar çok kısıtlama, o kadar iyi"

Uygulamayı yerinde bulan Mehmet Güven," İnsan sağlığı her şeyden önemli. Ne kadar kısıtlama gelirse ülkemiz adına o kadar iyi olur. Bir nebzede olsa salgının önüne geçebiliriz. Bizi etkiler ama insan sağlığı daha önemli. Ne kadar etkilese de insan sağlığı önceliğimiz."dedi.

"Hiç çıkılmasın"

Gülistan Öney, ise salgın nedeniyle pazarlara hiç çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, " Çünkü biran önce bu hastalık bitmeli. Biz çıkmasak diğeri, diğeri çıkmasa biz çıkıyoruz. Kimin taşıyıcı olduğu belli değil. Belirtisi olduğu zaman kişi hastaneye gidiyor. Bu yüzden bence hiç çıkılmasın, hastalık bitsin. Herkes evinde kalsın. Bu hastalık 3 ayda bitecekse 6 ay sürer. Tedbir alırsak daha kısa sürede biter."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Yaşam
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