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Antalya'daki rekor miktardaki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Antalya İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 11 kilo 450 gram ile Antalya'da en büyük metamfetamin operasyonu olarak kayıtlara geçen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

25.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:58Antalya'daki rekor miktardaki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 11 kilo 450 gram ile Antalya'da en büyük metamfetamin operasyonu olarak kayıtlara geçen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İran'dan 65 NV 650 plakalı tır ile Van üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu madde sokulduğu ve Manavgat'a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonla uyuşturucu maddenin sahibi İranlı Davar Salamat Ravandı ile uyuşturucuyu Van üzerinden Antalya'ya getiren tır şoförü Hakan Sümen ve uyuşturucuyu Manavgat'ta piyasaya sürecek olan Hüseyin Karakaya'yı gözaltına almıştı. Araçta yapılan aramada ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan çuval içerisinde 18 paket halinde 11 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan İranlı Davar Salamat Ravandı, Hakan Sümen ve Hüseyin Karakaya tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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