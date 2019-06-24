24.06.2019 19:08
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Antalya'daki sahte içki operasyonu

Antalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ve sahte içki satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B. sahte içki üretiminden, H.A. ise hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunması nedeniyle tutuklandı, Romanyalı V.G. ise serbest bırakıldı.
Alanya'da polis ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları çalışmada kamyonette ve kamyonetin çıkış yaptığı depoda yapılan aramada 219 bidonda 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile bin 121 boş içki şişesi bulmuş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Alanya , Antalya , Güncel

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