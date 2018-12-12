Antalya'daki Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesindeki silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 3 zanlı yakalandı.
Kışla Mahallesi'ndeki bir dernekte dün iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Ev satın almadan kaynaklanan maddi anlaşmazlık nedeniyle çıktığı belirtilen kavgayla ilgili B.R, S.A. ve F.T. gözaltına alındı.
Olay yeri ve araçta yapılan incelemede av tüfeği, üçer fişek ve kovan, çelik yelek ile 2 kartuş ele geçirildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:37