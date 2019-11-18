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Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin, siyanürle intiharıyla ilgili, babanın bıraktığı mektupta adları geçen 2 belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye de 3 çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

18.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:55

'da bir rezidansta oturan Şimşek, internetten aldığı siyanürle eşi Sultan Şimşek'i ve çocukları 9 yaşındaki Ceren ile 5 yaşındaki Ali Çınar Şimşek'i zehirledikten sonra intihar etti. 9 aydır işsiz olduğu öğrenilen ve kirasını ödeyemeyecek duruma gelen bilgisayar teknikeri Selim Şimşek, ardında iki sayfalık mektup bıraktı. Bıraktığı mektupta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat olarak görev yapan S.A. ile F.P.'nin kendisinden 'iş verme' koşulu ile para aldığını, son olarak da yine belediyede çalışan R.A. isimli personelin hesabına para gönderdiğini yazdı.

Selim Şimşek'in yazdığı mektupta şu ifadelere ver verildi: "Bu iki isim dört kişinin ölümünden direk sorumlu olup, bu isimlerin cinayetten yargılanmasını yüce Türk adaletinden talep ediyorum. Benden iş verecekleri vaadiyle 450 bin TL'den fazla para aldılar. Sonrasında ise beni tanımamaya başladılar. Bu ş….. hesap sorulmasını sizlerden rica ediyorum."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şimşek mektubunda, S.A.'nın talimatıyla belediyede görevli R.A. adlı kişiye 19 bin TL para gönderdiğini ve S.A.'nın kendisinden çok defa yüklü meblağlarda paralar aldığını iddia etti.

Selim Şimşek'in ölümlerinden belediye memurları S.A. ile F.P.'yi sorumlu olduğunu ileri sürmesi üzerine intihar mektubunda bahsedilen 2 belediye çalışanı hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Selim Şimşek'in intihar mektubu üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bahsedilen 3 personele yönelik soruşturma açılması talimatı vermişti. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, S.A., F.P. ve R.A. hakkında soruşturma başlatmıştı. 3 personelin ifadesi alınacak.

AntalyaAntalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı

Siyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturmaSiyanür cinnetinde babanın mektubunda adı geçen 3 kişiye soruşturma

Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcı, Antalya, Selim, Güncel

Kaynak: DHA


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