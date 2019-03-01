Antalya'daki Suç Örgütü Operasyonu

Antalya
'nın Alanya
ilçesindeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 17 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda uyuşturucu, kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA