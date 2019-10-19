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Antalya'daki trafik kazası

Antalya'da 19 yaşındaki Seher Yemez'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü tutuklandı.

19.10.2019 20:38Antalya'daki trafik kazası
Antalya'da 19 yaşındaki Seher Yemez'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında gözaltına alınan 2 otomobil sürücüsü tutuklandı.
Manavgat ilçesindeki kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüleri Emre Şahin ile Şevket Gödek, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücülerden Şahin, "Uyuşturucunun etkisiyle bilinçli taksirle kaza, yaralama ve ölüme sebebiyet vermek", Gödek ise "Taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet vermek" suçlamalarıyla tutuklandı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Seher Yemez ise Manavgat Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Önceki gün, Emre Şahin'in kullandığı 07 AAE 159 plakalı otomobil, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde, Şevket Gödek yönetimindeki 07 JL 120 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, Emre Şahin ile beraberindeki Seher Yemez yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yemez, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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