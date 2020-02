Antalya'daki turizmciler 18 milyon hedefine odaklandı

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya için belirlenen 18 milyon turist hedefi, sektör temsilcilerini heyecanlandırdı.Geçen yıl 15 milyon 644 bin turistle tüm zamanların rekorunu kıran kente, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun başkanlığında ve tüm paydaşların katılımıyla yapılan toplantıda, 2020 yılı için 18 milyon turist, gelirde de çift haneli bir büyüme hedefi konuldu.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, kamudan özele sektörle ilgili her paydaşın toplantıda yer aldığını, son derece verimli, keyifli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.Herkesin kendisine bir pay çıkardığını vurgulayan Atmaca, iyileri ve kötüleri konuştuklarını bildirdi.Önemli maddelerden birinin de 2020'nin Patara yılı ilan edilmesi olduğunu anlatan Atmaca, bu konuda ciddi bir çalışma içine girileceğini, her kurumun üzerine düşeni yapacağını dile getirdi.Sadece turizm sektörünün değil, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının da destek verdiğini belirten Atmaca, Patara'nın turizme önemli bir değer kazandıracağını ifade etti.Atmaca, toplantıda turist sayıları ve gelirlerinin de değerlendirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:"İlk 50 gündeki rakamlar gayet iyi. Bir artış var. Sayımızı da fiyatlarımızı da artırıyoruz. Hem turist sayısında hem de gelirler noktasında çift haneli bir büyüme bekliyoruz. Aldığımız rezervasyon sayıları geçen yıla göre gayet iyi. Şu anki tabloya göre gelirlerde de yüzde 10-12 gibi bir fiyat artışı bekliyoruz, bu da gerçekleşecek gibi gözüküyor. Hedef gerçekçi bir rakam, bu sektör 18 milyonu getirecektir, biz ümitliyiz."Çin'deki Kovid-19 salgınının Türk turizmini çok fazla etkilemeyeceğini ifade eden Atmaca, Çin'den Türkiye'ye 500 bin, Antalya'ya da 4 bin turistin geldiğini, bunun diğer pazarlarla değerlendirilebileceğini kaydetti."Çift haneli büyümeyi görürüz"Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın geçen yılı yaklaşık 16 milyon gibi bir rakamla kapattığını, bu yıl da ocak ayında yüzde 30'luk artış yaşandığını söyledi.Yıla iyi başladıklarını, 18 milyon hedefini de gerçekleştireceklerine inandıklarını vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:"Zaman zaman dünya turizm hareketinde öngörülmeyen olaylarla karşı karşıyayız. Antalya bu sene öngörülmeyen bir olay olmadığı sürece 18 milyon hedefine koşar adımlarla gidecektir. Her geçen yıl hedefler büyüyor. Halkın turizme, turizmin diğer sektörlere entegrasyonu için, yerel idareler dahil herkesi turizme katkı yapmaya teşvik etmeliyiz."Turizmin sadece sahil, güneş, denizden ibaret olmadığını, sağlık, spor gibi farklı dallara da hitap ettiğini belirten Yağcı, turizmin çeşitlendirilmesiyle elde edilecek payın da artacağını kaydetti.Yağcı, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinin de turizme önemli katkıları olacağını bildirdi.