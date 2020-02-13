Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Antalya
'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ilçesinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Antalya'da polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanmış, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.