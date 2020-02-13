Haberler » Güncel » Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

13.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:26Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ilçesinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya'da polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanmış, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:16:23