Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

11.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:10
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Alanya, Gazipaşa ve Manavgat ilçelerinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalanmıştı. Antalya’daki uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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