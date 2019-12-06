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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

06.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:02Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 16'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Alanya ilçesinde belirlenen adreslere 3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, 16 şüpheli yakalanmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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