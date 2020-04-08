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ANTALYA Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı

Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttıKORONAVİRÜS tedbirlerinin ardından evde kal çağrılarına uyan vatandaş dışarı çıkmayınca eve verilen su siparişleri arttı.

08.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:39
Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı
KORONAVİRÜS tedbirlerinin ardından evde kal çağrılarına uyan vatandaş dışarı çıkmayınca eve verilen su siparişleri arttı. Son bir ayda damacana su siparişlerin yüzde 70 civarında artarken, en çok tercih edilen ürün ise daha hijyenik olması sebebiyle 'kullan-at' damacana oldu.
Dünya genelinde türlü önlemlerin alındığı koronavirüse karşı Türkiye'de de tedbirler sürdürülüyor. Alınan önlemlerin başında ise sosyal izolasyonu sağlamak için sokağa çıkmamak geliyor. Yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar sokağa çıkmazken, bu nedenle bazı ürünlerin de satışlarında artış yaşandı. Damacana su da satışı artan ürünler arasında yer aldı. Damacana su satışlarında yüzde 70 civarında artış yaşanırken, esnaf talebe yetişmekte zorlanıyor. İnsanların büyük çoğunluğu ise hijyenik olması nedeniyle 'kullan-at' şeklindeki damacanaları tercih ediyor.
'SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'
Antalya 'da damacana su satışı yapan Mehmet Ali Yılmaz, yoğunluk nedeniyle siparişlerinin çoğu zaman geciktiğini belirterek, "Koronavirüs ardından satışlarımızda bir artış oldu. Önceden günde 80 kadar damacana su satıyorduk, virüsün ardından şu an 140 damacana su satıyoruz. Damacana satışının artması nedeniyle depozito takibini yapmakta zorlanıyoruz. 3 kişi çalışıyoruz, yoğun talep nedeniyle çoğu zaman siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz" dedi.
'KULLAN- AT SATIŞLARI ARTTI'
Fiyatlarında bir artış olmadığını söyleyen Müjdat Yalçın, "Koronavirüs salgınının ardından satışlarımız arttı. Sosyal mesafe kuralları nedeniyle insanlar markete girmek istemiyor ve su sipariş ediyor. Normal damacana yerine şu an daha çok 'kullan- at' şeklindeki damacana satışlarında artış var. Aynı zamanda plastik şişelerde bulunan 1, 5 ve 10 litrelik su satışlarında da bir artış var. Virüs öncesine göre satışlarımızda yüzde 40 artış var. Fiyatlarımızda da bir artış söz konusu değil" diye konuştu. ANTALYA Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel

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ANTALYA Damacana su siparişi koronavirüsle yüzde 70 arttı
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