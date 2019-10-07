Haberler » Güncel » Haber

Antalya'dan 13 bin 879 thomas cook müşterisi ülkesine döndü

İFLAS eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Antalya'da bulunan müşterileri sorunsuz bir şekilde ülkelerine döndü.

07.10.2019 13:09Antalya'dan 13 bin 879 thomas cook müşterisi ülkesine döndü
İFLAS eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Antalya'da bulunan müşterileri sorunsuz bir şekilde ülkelerine döndü. Krizin ilk gününden bu yana toplam 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkesine döndü.
Thomas Cook şirketinin iflasının ardından, Antalya'daki Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüş çalışmaları tamamlandı. Söz konusu işlemlerin sorunsuz yürütülmesi için Antalya Valiliği tarafından oluşturulan Kriz Masası'ndan yapılan açıklamaya göre, krizin patlak verdiği 23 Eylül'den bu yana, toplam 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkelerine gönderildi. Açıklamada, Antalya'da bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının geri dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, operasyonun sorunsuz sona erdiği belirtildi.



Birleşik Krallık, Thomas Cook, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54 Mahsur kalan 'hıçkırık' isimli kedi mahalleliyi seferber etti
17:53 Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu
17:53 Alaşehir'de ahilik haftası kutlandı
17:53 Başkan Kılınç, Türkiye Petrolleri Mahallesi sakinlerini ağırladı
17:53 Dha yurt bülteni - 16
17:52 Madde bağımlılığına karşı tiyatro duyarlılığı
17:52 Amasya'da "Sanayiye Yönelik Problemlerin Çözümü" protokolü