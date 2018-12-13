Antalya'dan Çalınan Panel Hücreleri Tekirdağ'da Bulundu

13 Aralık 2018 Perşembe 12:37



13 Aralık 2018 Perşembe 12:37

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, Antalya'dan çalınan ve piyasa değeri 600 bin dolar olduğu belirtilen güneş enerjisi paneli hücreleri bulundu.Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden çalınan güneş enerjisi paneli hücrelerinin Karaağaç Mahallesi'ndeki bir iş yerinde satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.İş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 600 bin dolar olduğu belirtilen güneş enerjisi paneli hücreleri ele geçirildi.İş yeri sahibi İ.D, gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde, panel hücrelerini 2 kişiden satın aldığını söylediği öğrenildi. İ.D'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.Jandarma ekipleri, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada panel hücrelerine el konulduğu bildirildi.