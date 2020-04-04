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Antalya'dan dağda taşta tıraş manzaraları

Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında berber dükkanları kapanınca, damda, balkonda hatta falez bandında tıraş dönemi başladı.

04.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:54
Antalya'dan dağda taşta tıraş manzaraları
Antalya 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında berber dükkanları kapanınca, damda, balkonda hatta falez bandında tıraş dönemi başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi turizm kenti Antalya'da da temasın yoğun olduğu berber dükkanları İçişleri Bakanlığının 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda kapatılmıştı. İki hafta geçen uygulamanın ardından, berber ihtiyacı olan vatandaşlar ilginç yerlerde tıraş olmaya başladı. Vatandaşların sınır tanımayan mekanlardaki tıraşları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gençlerden bazıları yasak olan park ve kamelyalarda tıraş yaptı. Bir vatandaşın balkonda, bir vatandaşında damda tıraş olduğu görüldü.

En ilginç görüntü ise tehlikeye rağmen bir kişinin falezler kenarında tıraş olması oldu. Vatandaşların yer ve mekan tanımayan tıraş keyifleri gülümsetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 21 Mart, Antalya, Yaşam
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