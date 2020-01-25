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Antalya'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve yardım tırı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi gönderdi.

25.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:30Antalya'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve yardım tırı
Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, yardım malzemesi ve arama kurtarma ekibi gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki aşevi önünde bir tıra 5 bin kişiye yetecek gıda ile bin battaniyeden oluşan yardım malzemeleri yüklendi. Araçla birlikte bölgeye iki sosyal hizmetler uzmanı ve bir de yönetici gitti. İçinde pirinç, bulgur, soğan, patates, makarna, mercimek gibi gıda malzemelerinin bulunduğu tır öğle saatlerinde deprem bölgesine doğru yola çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da bölgeye 5 araçlık 21 kişilik arama kurtarma ekibi yönlendirdi.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekiplere zorlu görevinde başarılar dileyerek, " bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri yapmak üzere 5 araçlık 21 kişilik ekibimiz yola çıktı. Termal kamera, ayırıcı, kesici, kurtarma malzemeleri, sedye, jenaratör, profosyenel bir ekip hazırlandı. Faaliyetler bitinceye kadar ekibimiz orada görev yapacak" dedi.

Antalya Büyükşehir belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Güven Ulutekin, Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatlarıyla yardım hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Bu kapsamda mobil aşevinin yanı sıra 21 adet arama kurtarma ekibinin 5 araçla yola çıktığını belirten Ulutekin, "Bin battaniye hazırladık. Sosyal hizmetlerden iki görevlimiz yola çıktı. Bu arkadaşlarımızın vereceği rapor doğrultusunda sik malzemeleri temin etmek edip, sevkiyat yapacağız. Gelen istekler doğrultusunda yardımlar hazırlayıp bölgeye ulaştıracağız" dedi.

Antalya halkının yardım için büyükşehir belediyesine ulaştığını kaydeden Ulutekin, "İhtiyaçlar devam ederse halkımızla bir yardım kampanyası başlatacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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