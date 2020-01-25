Antalya'dan Elazığ'a seyyar hastane ve battaniye

ELAZIĞ'da dün akşam meydana gelen deprem sonrasında Antalya 'dan şişirilebilir, 7 parçadan oluşan 550 metrekarelik kullanım alanına sahip seyyar hastane, 5 kişilik sağlık ekibi ve 4 bin 680 battaniye gönderildi.

Elazığ 'da merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklanan ve AFAD'ın açıklamasına göre 6.8 büyüklüğünde deprem sonrasında Antalya Valiliği ve AFAD Başkanlığı'nın talimatıyla Antalya'da da ilgili birçok kurum ve ekipler hazır hale getirildi. Talimatlar doğrultusunda ilk olarak Antalya Sağlık Müdürlüğü'nce bölgeye seyyar bir hastane ve sağlık ekibi gönderildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü olarak UMKE birimi bünyesinde bulunan şişirilebilir, 7 ayrı parçadan oluşan toplam 550 metrekare kullanım alanına sahip seyyar sahra hastanesinin ATT, paramedik ve doktorun da bulunduğu 5 kişilik UMKE ekibinin donanımlarıyla birlikte afet bölgesine gönderildiğini söyledi.

Ayrıca AFAD Antalya İl Müdürlüğü'nce Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, İHH arama kurtarma ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak Antalya'dan 70 personelden oluşan 15 ekibin hazır hale getirildiği ve talimata göre her an afet bölgesine gönderilmeye hazır olduğu açıklandı.

Lojistik deponun da hazır hale getirildiği Antalya'dan gece yarısı bölgeye talimatlar doğrultusunda 4 bin 680 battaniye gönderildi. Bölgeye ihtiyaç durumuna göre hemen gönderilmek üzere 1636 adet çadırın da hazır olduğu da belirtildi.