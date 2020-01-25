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Antalya'dan, Elazığ ve çevre illere yardım gönderiliyor

Antalya'dan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 15 ekipten oluşan 68 kişi gönderilecek.

25.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:40Antalya'dan, Elazığ ve çevre illere yardım gönderiliyor
'dan 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 15 ekipten oluşan 68 kişi gönderilecek.
Alınan bilgiye göre, deprem nedeniyle AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden 15 ekipten oluşan 68 kişi bölgeye gönderilmek üzere hazır bekletiliyor.
Antalya İl Sağlık Müdürlüğü UMKE birimi bünyesinde bulunan 7 ayrı parçadan oluşan toplam 550 metrekarelik kullanım alanına sahip seyyar sahra hastanesi ve 5 kişilik sağlık ekibi, depremin meydana geldiği bölgeye gitmek üzere yola çıktı.
Diğer yandan Burdur'dan da 5 kişiden oluşan UMKE ekibinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Antalya, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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