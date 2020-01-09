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Antalya'dan İdlib'e bir tur un gönderildi

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şubesi, İdlib'e ulaştırılmak üzere bir tır un gönderdi.

09.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:12Antalya'dan İdlib'e bir tur un gönderildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şubesi, 'e ulaştırılmak üzere bir tır un gönderdi.
Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 520 çuvalın yüklendiği tır, dualarla Suriye bölgesine uğurlandı.
Dernek Başkanı Mehmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İdlib'in Türkiye sınırında yer alması ve sınır hatlarının kısmen daha güvenli olması nedeniyle Suriye'den en fazla göç alan il olduğunu belirtti.
Ülke genelindeki saldırılar nedeniyle bölgenin zorunlu göçler sonucu 4 milyonu aşkın sivilin sığınağı haline geldiğini aktaran Yıldırım, "Antalya İHH olarak Suriye bölgesine yardım tırları gönderiyoruz. Bugün 192'nci tırımızı uğurladık. Yine 520 çuval un taşıyan 193'üncü tırımızı da yarın göndereceğiz. 30 Ocak'ta ise bin 80 paket gıda, battaniye, halı, çadır ve giyim malzemelerinin bulunduğu iki tırı daha göndereceğiz." diye konuştu.
Yıldırım, şubat ayının başında 25 kişilik ekiple İdlib bölgesine gideceklerini, yardımları dağıtacaklarını aktardı.

Antalya, İdlib, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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