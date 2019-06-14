14.06.2019 17:15
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Antalya'dan ihbar edildi, Tekirdağ'da ele geçirildi

Antalya

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nce içerisindeki şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığının değerlendirilmesi üzerine aracı Tekirdağ girişinde durduran polis ekipleri yaptıkları aramada yarım kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nce içerisindeki şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığının değerlendirilmesi üzerine aracı Tekirdağ girişinde durduran polis ekipleri yaptıkları aramada yarım kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirdi.

Plakası önceden bildirilen aracı takibe alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez ilçe Süleymanpaşa'nın girişinde aracı durdurdu.

İçerisinde 3 kişinin yer aldığı araçta arama yapan polis ekipleri yaptıkları aramalarda 570 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ile 20 bin TL para ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Polis, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

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