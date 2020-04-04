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Antalya'dan Katar ve Umman'a "acil müdahale botu"

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın her yerinden lüks yat siparişi alan Antalya Serbest Bölge, bazı ülkelerin acil müdahale bot taleplerini de yerine getiriyor.

04.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:06
Antalya'dan Katar ve Umman'a
İtalya 'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın her yerinden lüks yat siparişi alan Antalya Serbest Bölge, bazı ülkelerin acil müdahale bot taleplerini de yerine getiriyor.
Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, Antalya'nın son 20 yılda dünyanın en ünlü sporcu ve iş insanlarına, Orta Doğu'daki Arap kraliyet ailelerine ultra lüks yat üreten bir kent haline geldiğini söyledi.
Yat sektöründe Antalya'nın markalaştığını vurgulayan Gürses, Serbest Bölge'de çeşitli avantajların sağlanmasıyla yat sektörünün hızla geliştiğini bildirdi.
Gürses, bölgede sadece lüks yat yapılmadığını, savunma sanayi gemilerine ilişkin siparişleri de aldıklarını ifade etti.
Sahil Güvenlik ya da acil müdahale botu üretimi yaptıklarını anlatan Gürses, "Savunma sanayide kullanılan bot üretimi de giderek artıyor. Geçen yıl 15 tane ani acil müdahale botu üretildi ve Katar ile Umman'a satışları yapıldı. Bu yıl da üretimi devam eden botlar var." dedi.
Türkiye, lüks yat satışında dünyada üçüncü sırada
Dünyada yat satışında Hollanda'nın birinci, İtalya'nın da ikinci sırada yer aldığına değinen Gürses, Türkiye'nin de Antalya, İstanbul ve Ege Bölgesi'ndeki yat üretimi ile üçüncü sırada olduğunu belirtti.
Antalya'dan ilk iki sırada yer alan Hollanda ve İtalya'ya da lüks yat satışlarının gerçekleştirildiğini bildiren Gürses, bunun dışında Katar, Portekiz, Hırvatistan, İtalya, ABD, İsrail ve Jamaika gibi ülkelere de lüks yat satışları yapıldığını ifade etti.
Gürses, son beş yılda bölgede üretilen yatların boylarının 48 metreden 63 metreye çıktığını, şu anda 67 metrelik proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
90 metre boyunda yatlar üretilecek
Serbest Bölge'de 2028'e kadar 20 milyon dolarlık bir altyapı yatırımı yapılacağını bildiren Gürses, "Yeni yatırımlarla iskeleyi modernize edeceğiz. Yatırımların tamamlanmasıyla bölgemizde 90 metre boyunda yatlar üretilecek. Bölgemizde yapılan her lüks yat ülkemize ve Antalya'ya prestij kazandırıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, İtalya, Katar, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Antalya'dan Katar ve Umman'a 'acil müdahale botu' - Ekonomi

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