Antalya'dan Kısa Kısa

16 Kasım 2018 Cuma 14:41



16 Kasım 2018 Cuma 14:41

Kepez Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) yarışmasında Lyrboton Kome Arkeopark Projesi ile Yılın Proje Ödülü'ne layık görüldü.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TKB tarafından düzenlenen Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda dereceye giren kültürel miras proje ödülleri, Antalya Expo Center'da 26. YAPEX Restorasyon Fuarı'nda dağıtıldı.Kepez Belediyesi'nin 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti'ne ilişkin çalışmasıyla kazandığı Yılın Proje Ödülü'nü Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü aldı.Tütüncü, projede emeği geçen ekibine teşekkür etti.Gitar Festivali başladıMuratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nce bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkan Şoray Kültür Merkezinde, festivalin genel sanat yönetmeni Ahmet Kanneci ve Ayşegül Koca konseriyle başlayan festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hayatın her alanında var olmak istediklerini belirterek, " Yaptığımız her şeye derinlik, sevgi ve saygı katmak istiyoruz." ifadesini kullandı.Festivalin gerçekleştiği Türkan Şoray Kültür Merkezinin kısa bir süre önce hizmete girdiğini ve her hafta 2-3 gösteriye ev sahipliği yapabilen bir standarda geleceğini kaydeden Uysal, gösterilerin müzikten tiyatroya, sinema salonlarından gösterim şansı bulamayan bağımsız filmlere kadar bir çeşitliğe sahip olacağını belirtti.Antalya Kadın Müzesi üçüncü yaşındaAntalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında bulunan Antalya Kadın Müzesi, üçüncü kuruluş yıl dönümünü gazeteci yazar Fatoş Karahasan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Gençliğimizin filtresiz bir portresi" söyleşisiyle kutlayacak.ATAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, müzenin üçüncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 20 Kasım Salı saat 16.30'da gazeteci yazar Fatoş Karahasan'ın katılımıyla "Gençliğimizin filtresiz bir portresi" konulu söyleşi yapılacak.AKM Perge Salonu'nda yapılacak söyleşi, ATAV Başkanı ve Antalya Kadın Müzesi kurucularından Yeliz Gül Ege'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ve söyleşi sonunda Karahasan, yeni çıkan kitabı "Açılın Gençler Geliyor"u imzalayacak.