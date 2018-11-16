16 Kasım 2018, 15:08
»»

Antalya'dan Kısa Kısa

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Çalkaya'nın imarına ilişkin maddenin yer aldığı kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonu gündemine geldiğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Çalkaya'nın imarına ilişkin maddenin yer aldığı kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonu gündemine geldiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalkaya Bölgesi ile ilgili imar planının büyükşehir meclisinde onaylanmasının
ardından Çalkaya'ya yönelik kanun çalışmaları için Antalya milletvekilleri ile görüşen Türel'in çabaları olumlu sonuç verdi.

İçerisinde Çalkaya'nın imarına ilişkin maddenin de yer aldığı kanun teklifi TBMM Çevre Komisyonu'nun gündemine geldi.

Bundan sonraki süreçte Çalkaya'ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirten Başkan Türel, bu konuyla ilgili AK Parti'nin Antalya milletvekilleri ile Ankara'da temaslar gerçekleştirdiğini aktardı.

Çalkaya'da mülkiyet karmaşasıyla ilgili yıllardır yaşanan sorunların çözümü noktasında
gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirten Türel, Antalya'da kentsel dönüşümün sağladığı avantajlardan yararlanarak


Çalkaya Bölgesinde tapular üzerindeki şerhleri kaldırmaya yönelik bir düzenleme yapmak


için kolları sıvadıklarını ifade etti.

Eski yıldız futbolcular Tophane'de buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesinin yenilediği Tophane Çay Bahçesi eski futbolculara ev


sahipliği yaptı.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında,


Antalya'ya gelen eski milli futbolcular Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ve Ergün Penbe, organizasyon öncesi Tophane Çay Bahçesi'ni gezdi.


Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve sporcuların da eşlik ettiği gezide, efsane futbolcular Tophane'de çay içerek Akdeniz ve Kaleiçi manzarasını izledi.


Kente gelmekten her zaman mutlu olduğunu ifade eden Ali Gültiken, bulundukları noktanın güzel bir manzaraya baktığını kaydetti.

Türel'den öğrencilere motivasyon etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üniversiteye hazırlanan lise son


sınıf öğrencilerinin motivasyonunu yükseltmek için etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türel, Serik
ve Korkuteli'nde lise son sınıfta okuyan yaklaşık bin öğrenciyle akvaryum gezisi ve yunus
gösterisine katıldı.

Lise son sınıf öğrencilerinin katıldığı
etkinlik yüzlerce farklı türden balıkların bulunduğu akvaryumda başladı.

Öğrenciler, tünel akvaryumunu gözlemledi, ardından Dolphinland'da yunus ve
fokların gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.

Gösterileri öğrencilerle birlikte izleyen
Türel, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin moralinin yüksek olması gerektiğini ifade ederek, derslerdeki başarıyı artırmak için sosyal etkinliklerin de önemli olduğunu söyledi. Menderes Türel,Çalkaya,Antalya
16 Kasım 2018 Cuma 15:08