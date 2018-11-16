Antalya'dan Kısa Kısa

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Çalkaya
'nın imarına ilişkin maddenin yer aldığı kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonu gündemine geldiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalkaya Bölgesi ile ilgili imar planının büyükşehir meclisinde onaylanmasınınardından Çalkaya'ya yönelik kanun çalışmaları için Antalya milletvekilleri ile görüşen Türel'in çabaları olumlu sonuç verdi.
İçerisinde Çalkaya'nın imarına ilişkin maddenin de yer aldığı kanun teklifi TBMM Çevre Komisyonu'nun gündemine geldi.
Bundan sonraki süreçte Çalkaya'ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirten Başkan Türel, bu konuyla ilgili AK Parti
'nin Antalya milletvekilleri ile Ankara
'da temaslar gerçekleştirdiğini aktardı.
Çalkaya'da mülkiyet karmaşasıyla ilgili yıllardır yaşanan sorunların çözümü noktasındagelinen noktanın sevindirici olduğunu belirten Türel, Antalya'da kentsel dönüşümün sağladığı avantajlardan yararlanarak
Çalkaya Bölgesinde tapular üzerindeki şerhleri kaldırmaya yönelik bir düzenleme yapmak
için kolları sıvadıklarını ifade etti.
Eski yıldız futbolcular Tophane
'de buluştu
Antalya Büyükşehir Belediyesinin yenilediği Tophane Çay Bahçesi eski futbolculara ev
sahipliği yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında,
Antalya'ya gelen eski milli futbolcular Oğuz Çetin
, Ali Gültiken
, Hami Mandıralı
ve Ergün Penbe
, organizasyon öncesi Tophane Çay Bahçesi'ni gezdi.
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
ve sporcuların da eşlik ettiği gezide, efsane futbolcular Tophane'de çay içerek Akdeniz
ve Kaleiçi manzarasını izledi.
Kente gelmekten her zaman mutlu olduğunu ifade eden Ali Gültiken, bulundukları noktanın güzel bir manzaraya baktığını kaydetti.
Türel'den öğrencilere motivasyon etkinliği
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, üniversiteye hazırlanan lise son
sınıf öğrencilerinin motivasyonunu yükseltmek için etkinlik düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türel, Serikve Korkuteli
'nde lise son sınıfta okuyan yaklaşık bin öğrenciyle akvaryum gezisi ve yunusgösterisine katıldı.
Lise son sınıf öğrencilerinin katıldığıetkinlik yüzlerce farklı türden balıkların bulunduğu akvaryumda başladı.
Öğrenciler, tünel akvaryumunu gözlemledi, ardından Dolphinland'da yunus vefokların gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.
Gösterileri öğrencilerle birlikte izleyenTürel, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin moralinin yüksek olması gerektiğini ifade ederek, derslerdeki başarıyı artırmak için sosyal etkinliklerin de önemli olduğunu söyledi.
Menderes Türel,Çalkaya,Antalya