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Antalya'dan kısa kısa

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 10 yılda ilçenin 68 mahallesine 700 kilometre yeni yol kazandırıldığı bildirildi.

25.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:13Antalya'dan kısa kısa
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 10 yılda ilçenin 68 mahallesine 700 kilometre yeni yol kazandırıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 68 mahalleye yeni yollar açıyor, mevcut yolları yeniliyor, yayalara da konforlu ve güvenli kaldırımlar sunuyor.
Ekipler, 10 yılda ilçenin 68 mahallesine 995 bin 71 metrekare kaldırım kazandırarak, bir rekora imza attı.
İlçeyi donanımlı alt yapı çalışmalarıyla geleceğe hazırlayan Kepez Belediyesi, taşkınları ve sel baskınlarını önlemek içinde 10 yılda 77 kilometre yağmur suyu drenaj çalışması yaptı.
Arıtma Tesisi'ne bakanlık desteği
Serik ilçesinde yapımı devam eden arıtma tesisi yatırımının geri kalan ödeneklerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sağlanacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliği çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ASAT arasında Serik'te yapımı devam eden arıtma yatırımıyla ilgili protokol imzalanacak.
Protokolle yapımı ASAT tarafından yürütülen Serik Arıtma Tesisi yatırımının geri kalan ödenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılacak.
Zeytinköylü gençler bilardo öğreniyor
Zeytinköylü gençler, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bilardo öğreniyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğuyaka Mahallesi'nde eylül ayında açılan merkezde yetişkinler için bir Amerikan masa, 5 üç bant ve çocuklara yönelik masalar bulunuyor.
Antalya Bilardo Kulübü Başkanı Mustafa Saffet Yahyaoğlu, ASSİM'de bulunan merkezin haftanın her günü sabah 11.00, akşam 20.00 arasında hizmet verdiğini belirtti.
Zeytinköylü gençlerin ilgisinin kendilerini de yüreklendirdiğini ifade eden Yahyaoğlu, bilardonun okul sporları faaliyet programında yer alması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptıklarını kaydetti.

Kepez Belediyesi, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA

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