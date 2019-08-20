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Antalya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı

Antalya'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi.

20.08.2019 16:44
Antalya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı
Antalya'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi.
Alanya'da bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolardan 15 bini Ukrayna'ya gönderildi.
Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon Polonya'dan sonra Ukrayna'ya avokado ihracatı yaptıklarını söyledi.
Ukrayna'nın alıştıkları bir pazar olduğunu belirten Sevilgen, "Ukrayna geçtiğimiz yıl en iyi pazarımızdı. Bu yıl da ihracata devam ediyoruz. İlk etapta 15 bin avokado gönderiyoruz. İlerleyen günlerde yaklaşık 300 bin avokado daha göndereceğiz." dedi.
Alanya'da üretilen avokadoya Libya'dan da talepler geldiğini aktaran Sevilgen, bu sezonun ürünleri için Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda'daki firmalarla görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
Sevilgen, avokado üretiminin talebe göre yetersiz olduğuna dikkati çekti.
İlçede 30 milyon civarında olan avokado üretiminin geçen yıl 40 milyona yükseldiğini kaydeden Sevilgen, "Talebin fazla olması Alanya avokadosunun kalitesinden kaynaklanıyor. Bu yılki hedefimiz 50 milyon avokado üretmek. 100 milyon avokado üretsek de yetersiz olacak, 200 milyon üretmemiz gerekiyor. İlçemizdeki avokado üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.
Ukrayna'ya avokado gönderen firmanın yetkilisi Okan Gökten ise yurt dışına avokado dışında başka meyve ve sebze çeşitleri de ihraç ettiklerini belirtti.
Antalya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı

Antalya, Ukrayna, Polonya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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