ANTALYA DEDESİNİN 'KEFEN PARASI'NI GASBEDİP GAZİNODA EĞLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Ünal Uysal, arkadaşı Mithat Babacan ile evine girip tabancayla tehdit ettikleri dedesi Mehmet Ali Okudan'ın 'kefen parası' olarak ayırdığı 2 bin 600 lirayı gasbetti. Parayı gazinoda eğlenerek harcadıklarını belirten ikili, tutuklandı.

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Taşağıl Mahallesi'nde oturan Mehmet Ali Okudan, jandarmaya başvurarak, geçen cuma günü saat 00.30 sıralarında uyuduğu sırada torunu Ünal Uysal ve arkadaşı Mithat Babacan'ın evine zorla girerek, kendisini tabancayla tehdit edip yastığının altındaki 2 bin 600 TL'yi gasbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelilerin Çolaklı'da bir villanın bekçi kulübesinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

PARAYI GAZİNODA HARCAMIŞLAR

"TABANCA KULLANMADIK"

Şüphelilerden Ünal Uysal savcılık ifadesinde, Serik'te gazinoya gitmek istediklerini ancak paraları olmadığını, bu sırada aklına dedesinde para olduğunun geldiğini belirtti. Arkadaşıyla dedesinin evine gittiklerini söyleyen Uysal, Kapıyı zorladık, içeriden kilitliydi açamadık. Eve pencereden girdik. Dedem odasında uyuyordu. Bu sırada yaptığımız gürültüden uyandı. Biz de saklandık. Bu sırada ben sürünerek gidip baktım. Dedem yastığının altından çıkardığı parayı sayıyordu. Arkadaşımla plan yaptık. Mithat Babacan pencereden dışarı çıkıp kapıyı çaldı. Dedem kapıyı açıp onunla konuşurken, ben de yastığın altındaki paraları alıp kaçtım. Serik'te gazinoya gittik birkaç saat eğlendik, ardından Çolaklı'ya geldik dedi.

Mithat Babacan ise ifadesinde, eve girdiklerini, kendisinin dışarı çıkıp kapıyı çaldığını anlatarak, Bu sırada Mehmet Ali Okudan dışarı çıktı. Ben kendisiyle konuştum. Bu sırada tabanca elimde değildi. Zaten tabanca boştu, mermisi de yoktu. Ünal parayı alınca oradan uzaklaşıp gazinoya eğlenmeye gittik dedi. Yakınlarıyla adliyeye gelen Mehmet Ali Okudan da Alınan 2 bin 600 lira, kefen paramdı. Paramı vermeleri halinde şikayetimi geri alacağım dedi.

DAHA ÖNCE DE İNEK ÇALMIŞLARDI

Şüphelilerin geçen mayıs ayında da içki almak için Mithat Babacan'ın babasına ait ineği çaldıkları, satmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandıkları belirtildi. Adli kontrol şartıyla bırakılan şüphelilerden Ünal Uysal'ın 'basit yaralama' suçundan yakalama kararı olduğu, bu nedenle tutuklandığı kaydedildi. Uysal'ın bir süre sonra serbest bırakıldığı belirtildi.