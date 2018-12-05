Antalya Demre'de Dev Dalgalar Sahildeki İstinat Duvarını Yıktı

Demre
'de dev dalgalar sahildeki istinat duvarını yıktı Antalya
'nın Demre ilçesinde üç gündür devam eden olumsuz hava koşulları sonrası denizde oluşan dev dalgalar Sülüklü
Sahili'nde istinat duvarını yıkarken, bazı bölümlerin de hasara neden oldu.
Demre'ye bağlı Sülüklü Mahallesi sahilinde dün gece yağmur ve rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar nedeniyle sahilin doğusunda bulunan yaklaşık 150 metrelik bölümde denizle park arasındaki istinat duvarına zarar verdi. Beton duvarın bazı bölümleri tamamen yıkılırken, bazı bölümleri yan yattı. Sahilin batısındaki yaklaşık 150 metrelik bölümde ise denizle sahil arasındaki taş dolgular ve duvar dev dalgalar nedeniyle yok oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Demre Birimi Sorumlusu Bayram Arıcı
, Toplamda 150 metrelik Sülüklü Parkı'nın istinat duvarı yıkıldı. Yolun batı bölümünde de denizle yol arasındaki istinat duvarı ve dolgu maddeleri yok olmuş durumda. Yarın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden uzman arkadaşlar gelerek inceleme yapacak. Hasarı en kısa sürede gidermeye çalışacağız dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi,Sülüklü,Antalya,Demre
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:33