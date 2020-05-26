ANTALYA DEMRE Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü

Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördüAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

26.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:10
Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.
Demre'ye bağlı Bademli Mevkii'nde, denizden 1000 metre yüksekliğindeki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede dün saat 12.00'de orman yangını başladı. Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, bir dozer, 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman, 10 orman muhafaza memuru ile müdahale edildi. Yangın bölgesindeki çalışmaları, Antalya Orman Başmüdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Finike Orman İşletme Müdürü Kamil Özer yönlendirdi.
Arazinin dağlık olması nedeniyle, 7 noktadan hortumla söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek karadan kesildi. Havadan da üç helikopter söndürme çalışmasına katıldı. Yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede doğal nedenle çok sayıda yıkılmış ağaç kalıntısı olması dolayısıyla uzun süre karadan ve havadan soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 100 dönüm orman alanı zarar gördü. Uzmanlar, yangının 2 gün önce bölgeye düşen yıldırımdan kaynaklanmış olabileceğini, yangının çıktığı bölgenin ıssız ve kayalık olduğunu, insanın ulaşmasının çok zor olduğunu belirtti. ANTALYA DEMRE Demre’deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Bademli, Antalya, Demre, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Son Dakika: TSK’nın 22’nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Haberler››Güncel››ANTALYA DEMRE Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: Gıda mühendisi uyardı; çilekte görülen kurtçukların zararı yok - Haber 15:08: Jandarma trafiği yerden ve havadan denetledi - Haber 15:07: Lastiği patlayan saman yüklü TIR yandı; sürücü yaralı - Haber 15:06: Bayramın üçüncü gününde caddeler boş kaldı - Haber 15:06: Fırınlar kısıtlama günlerinde ekmeği vatandaşın ayağına götürdü - Haber 14:42: Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı - Haber 14:36: Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti - Haber 14:19: Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti - Haberler 08:03: Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor - Haberler