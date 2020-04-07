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ANTALYA DEMRE'NİN MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE SESSİZLİK

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesindeki müze ve ören yerleri, koronavirüs sonrası alınan önlemler nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

07.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:22

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya 'nın Demre ilçesindeki müze ve ören yerleri, koronavirüs sonrası alınan önlemler nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor. Geçen yıl 710 bin kişinin ziyaret ettiği Aziz Nikolaos Müzesi, Myra, Simena ve Andriake antik kentleri ve Likya Uygarlıkları Müzesi ile günübirlik yatlarla ziyaret edilebilen Batık Kent ve Simena Antik Kenti, tarihte görülmemiş bir biçimde sessizliğe büründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye 'deki müze ve ören yerleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatıldı. Kararın ardından Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü ören yerleri de kapılarını kapattı. Başta Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Likya Uygarlığı'nın en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti, Likya'nın limanı olan Andriake Antik Kenti ve karada olup da karayolu bağlantısı olmayan, deniz yolu ile ulaşılan Simena Antik Kenti'nde tam bir sessizlik yaşanıyor. Bunun yanında yılın 12 ayı her gün onlarca, yüzlerce yat ve birlerce turistin yat üstünden gezdiği Batık Kent de aynı kaderi paylaşıyor. Çünkü denizde de yat turizmi yasak. Aynı sessizlik Batık Kent'te de yaşanıyor.

GEÇEN YIL 710 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

Biletle girilen dört ören yeri de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyordu. 2019 yılında Aziz Nikolaos Müzesi'ni 374 bin 587 kişi ziyaret etmiş ve 9 milyon 22 bin 926 lira gelir sağlanmıştı. Myra Antik Kenti'ni 268 bin 346 kişi ziyaret etmiş, 6 milyon 429 bin 543 lira gelir elde edilmişti. Simena Antik Kenti'ni 47 bin 925 kişi ziyaret etmiş ve 450 bin 508 lira gelir sağlanmıştı. Andriake Antik Kenti ile içinde bulunan Likya Uygarlıkları Müzesi'ni de 19 bin 441 kişi ziyaret etmiş ve 41 bin 239 lira gelir elde edilmişti. 4 ören yerini 2019 yılında toplam 710 bin 299 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 15 milyon 944 bin 216 lira gelir sağlanmıştı. Bunun yanında Demre'nin Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan her gün yüzlerce yat, günübirlik olarak Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ne yat turu düzenliyordu.

ANTALYA DEMRE’NİN MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE SESSİZLİK

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Antalya, Demre, Güncel

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ANTALYA DEMRE'NİN MÜZE VE ÖREN YERLERİNDE SESSİZLİK
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